Biblioteche | nuovi orari per l' estate con i dettagli sulle chiusure per la revisione

Scopri i nuovi orari estivi delle biblioteche della Spezia, pensati per offrirti un servizio più flessibile e accessibile durante questa stagione. Dai ritmi più lunghi alla pausa per la revisione, ogni dettaglio è studiato per soddisfare le tue esigenze di lettura e studio. Rendi speciale la tua estate con tante opportunità di cultura e conoscenza. Ecco tutte le informazioni per pianificare al meglio le tue visite!

La Spezia, 30 giugno 2025 – Nuovo orario estivo delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano della Spezia. A cominciare dalla biblioteca Beghi del Canaletto. Dal 9 giugno al 18 luglio: dal lunedì al venerdì ore 8.15-21; sabato e domenica 8.15-19. Dal 19 luglio: dal lunedì alla domenica ore 8.15-19; 15 agosto, Ferragosto, apertura con orario 8.15-19, con chiusura per revisione dal 28 luglio al 10 agosto. Poi la biblioteca Mazzini di corso Cavour. Dal 1° luglio al 31 agosto: dal lunedì al venerdì ore 8.15-19; sabato ore 8.15-12, con chiusura per revisione dall'11 al 24 agosto. E la mediateca regionale ligure Sergio Fregoso di via Firenze.

Infine la Biblioteca di Storia dell'Arte e Archeologia Marmori di via del Prione.

