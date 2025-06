Biathlon sotto al bronzo di Lukas Hofer diventato argento si nasconde una mina L’Ibu sbaglia e deve fare chiarezza

Il biathlon italiano si trova al centro di una intricata vicenda che coinvolge medaglie, errori e trasparenza. Recentemente, la decisione dell'Ibu di riassegnare le medaglie iridate ha fatto scalpore, spostando Lukas Hofer dal bronzo all'argento ai Mondiali 2011. Ma dietro questa mossa si cela una vera mina nascosta: cosa si nasconde davvero dietro questa revisione? È il momento che l’IBU faccia chiarezza una volta per tutte.

Nei giorni scorsi l' Ibu ha ufficializzato una notizia che, per la verità , è una non-notizia. Ovvero il "ricollocamento" delle medaglie iridate in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che ha, di fatto, cancellato Evgeny Ustyugov da qualsiasi classifica successiva al gennaio 2010. Una mossa orwelliana che ha portato l'azzurro Lukas Hofer dal bronzo all'argento nella mass start dei Mondiali 2011. Di questo si è parlato in Italia, ma anche nel resto del mondo. Della "ri-assegnazione delle medaglie ", già decisa se si andavano a controllare le classifiche sul sito ufficiale e ieri vidimata in pompa magna dalle autorità .