Beyoncé paura sul palco a Houston | sospesa su un’auto volante lo show si blocca per un guasto tecnico

Momenti di tensione durante il concerto in Texas: Beyoncé ferma la musica e si rivolge al pubblico. "Se dovessi cadere, so che mi prendereste". Attimi di paura per Beyoncé durante il primo dei due concerti in programma a Houston, Texas, nell'ambito del suo nuovo tour. Nella parte finale dello show, la popstar 43enne avrebbe dovuto esibirsi con la canzone "16 Carriages" a bordo di una spettacolare fuoriserie rossa sospesa a mezz'aria, sollevata tramite un sistema di cavi. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Secondo quanto riportato dalla CBS, il meccanismo di sollevamento non ha funzionato correttamente: l'auto si è inclinata pericolosamente e Beyoncé ha dovuto interrompere il brano, pronunciando più volte " Stop.