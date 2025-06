Beukema vuole il Napoli e fa pressing sul Bologna Adl pronto a sborsare 30 milioni più bonus Pedullà

Sam Beukema, il desiderio di mercato del Napoli, sta scatenando un vero e proprio pressing sul Bologna. Il club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis, è pronto a investire oltre 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore olandese, reduce da due stagioni brillanti. Con Antonio Conte che punta a rinforzare la rosa già al ritiro di Dimaro, il futuro di Beukema potrebbe essere ormai segnato. La trattativa si infiamma: sarà lui il nuovo colpo azzurro?

Sam Beukema è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa. Il 26enne olandese è reduce da due stagioni molto positive con il Bologna ed Antonio Conte lo vorrebbe in azzurro già al ritiro di Dimaro (17-27 luglio). Per sbloccare la trattativa con il club felsineo, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe disposto a mettere sul tavolo oltre 30 milioni di euro. A riferirlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà , il quale si è soffermato sulla vicenda tramite le colonne sul suo sito ufficiale. Le ultime di Pedullà su Beukema-Napoli. Di seguito quanto scritto dal giornalista: “Sam Beukema è la prima scelta, addirittura da marzo, per la difesa del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it