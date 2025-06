Beukema-Ndoye al Napoli Di Vaio esce allo scoperto | VIDEO CMIT

Il calciomercato estivo si infiamma tra rumors e smentite, mentre il Bologna si prepara alla nuova stagione con serenità. Beukema e Ndoye non sono ancora vicini al Napoli, come spiegato dal Ds Marco Di Vaio, che ha sottolineato l'importanza di valutazioni accurate prima di cedere ai colpi di scena. La corsa ai rinforzi continua: resteremo aggiornati su sviluppi e strategie per un campionato ricco di sorprese.

Il Ds del Bologna ha parlato anche di Castro, Orsolini e Italiano all’evento di apertura del calciomercato estivo “ Beukema e Ndoye non sono vicini al Napoli. Sappiamo del loro interessamento perché abbiamo parlato col Napoli, soprattutto per Beukema, ma siamo ancora lontani dalle nostre valutazioni. Se non ci sono colpi di scena, contiamo di ritrovarli per l’inizio della nuova stagione”. Così Marco Di Vaio, Direttore sportivo del Bologna, nella zona mista all’evento di apertura del calciomercato estivo a Rimini. Beukema-Ndoye al Napoli, Di Vaio esce allo scoperto VIDEO CM.IT – Calciomercato.it “ Le big su Castro? Ci sono stati degli apprezzamenti, mai però discorsi ufficiali – ha risposto Di Vaio, come raccolto da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Beukema-Ndoye al Napoli, Di Vaio esce allo scoperto | VIDEO CM.IT

