Beukema al Napoli si sblocca | l’indizio arriva da Bologna

L’arrivo di Beukema a Napoli si avvicina, con un indizio proveniente da Bologna che alimenta l’entusiasmo dei tifosi. Mentre il calciomercato estivo si infiamma, il club azzurro punta a rafforzare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione ricca di sfide. Tra nuovi acquisti e grandi ritorni, il Napoli si prepara a sorprendere: il futuro è sempre più luminoso e ricco di sorprese.

Ore calde per l’arrivo di Beukema al Napoli con l’indizio che arriva stesso dal Bologna Con l’imminente apertura del calciomercato estivo, il Napoli è pronto ad affondare ulteriori acquisti dopo quelli certi di De Bruyne e Marianucci. La società azzurra vuole mettersi ai ripari in tutti i reparti viste le tante competizioni a cui parteciperà nella prossima stagione. Gli osservati speciali sono da tempo Noa Lang e Lorenzo Lucca, con Darwin Nunez sullo sfondo. Ma nelle ultime ore, il nome caldo è quello di Beukema con un indizio che arriva stesso dalla squadra di proprietà del difensore, il Bologna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Beukema al Napoli si sblocca: l’indizio arriva da Bologna

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - indizio - arriva

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Napoli, indizio sul suo futuro di Nunez: il Liverpool prova a soffiare Gyokeres all'Arsenal. In difesa piacciono Beukema e Scalvini Vai su Facebook

Beukema-Napoli, pressing totale! CorSport: vuole solo gli azzurri, la risposta del Bologna; Napoli, indizio sul suo futuro di Nunez: il Liverpool prova a soffiare Gyokeres all'Arsenal. In difesa piaccio; Napoli, l’indizio per il doppio colpo: non solo Frattesi, arriva la conferma.

Napoli, non solo Lang: altro indizio social che fa sognare - Dopo il criptico post pubblicato dall’attaccante del PSV arriva un ulteriore indizio che scatena i tifosi partenopei. Lo riporta informazione.it

CdS – Napoli, continua il forcing per Beukema: la risposta del Bologna - Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla trattativa del Napoli per Sam Beukema, difensore olandese del Bologna: "Il Napoli ha alzato il ... Riporta iamnaples.it