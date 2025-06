Bersani spiega le sue metafore dal ‘maiale di prosciutti’ allorlo del Po’ E sul diritto internazionale | Un osso di seppia

Pier Luigi Bersani ha sempre saputo usare le metafore come strumenti di comunicazione memorabili e sorprendenti. Dalle immagini del “maiale di prosciutti” al “osso di seppia” sul diritto internazionale, il suo linguaggio si distingue per originalità e profondità . Durante la presentazione del suo nuovo libro, “Chiedimi chi erano i Beatles”, ci guida tra queste figure retoriche cult, rivelando il significato nascosto dietro ogni immagine e il suo impatto sulla politica italiana.

"Smacchiare il giaguaro", "pettinare le bambole", "la mucca nel corridoio", "meglio un passerotto in mano che un tacchino sul tetto". Sono alcune tra le piĂš celebri metafore di Pier Luigi Bersani, che hanno reso il suo linguaggio politico un unicum assoluto. L'occasione per spiegare il significato di alcune di queste figure retoriche "cult" adottate dall'ex segretario del Pd è la presentazione del suo libro "Chiedimi chi erano i Beatles" (Rizzoli), durante l'evento "Passaggi Festival della Saggistica" a Fano. Conversando con la giornalista Alessandra Longo, Bersani spiega il celebre motto della "mucca nel corridoio", ricordando che suo padre usava questa espressione "quando qualcuno non capiva un tubo".