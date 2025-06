Berrettini ko poi le frasi shock | Stanco di rincorrere Ora decido cosa fare del mio futuro

Il mondo del tennis è in fermento: dopo la battuta d’arresto di Berrettini e le sue parole dure, emerge una realtà fatta di sfide e rinascite. Matteo, recentemente assente dagli Internazionali, si confronta con la sconfitta al quinto set contro Majchrzak, rivelando un momento di grande introspezione. Ora, più che mai, è il tempo di decidere cosa voglia il futuro, tra resilienza e nuove ambizioni.

Matteo, che non giocava dagli Internazionali, ha perso al quinto set contro Majchrzak: "Fisicamente non stavo male, ma dopo Roma ho avuto tanti momenti di down". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berrettini ko, poi le frasi shock: "Stanco di rincorrere... Ora decido cosa fare del mio futuro"

