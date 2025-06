Berrettini ancora lei: una tifosa speciale sugli spalti di Wimbledon. Matteo, più concentrato che mai, dimostra come la sua vita privata sia un segreto rispettato e protetto. La sua relazione con Melissa Satta gli ha insegnato a mantenere la riservatezza, rendendo il suo percorso sportivo ancora più affascinante. La discrezione è ormai la sua firma, e sono proprio i dettagli nascosti a renderlo un protagonista ancora più irresistibile nel mondo del tennis.

