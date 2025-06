Berlino | sì a nuove joint venture con Kiev in industria della difesa

Berlino si prepara a intensificare la sua presenza nel settore della difesa, annunciando nuove joint venture con Kiev per sostenere l'Ucraina nel rafforzare le proprie capacità militari. Con questa strategia, la Germania mira a consolidare una partnership più solida e a garantire un supporto concreto in un momento cruciale. La collaborazione tra i due paesi si configura come un passo decisivo verso un futuro di maggiore sicurezza e cooperazione internazionale.

Kiev, 30 giu. (askanews) - Berlino rafforzerà "la cooperazione con l'industria della difesa" per aiutare l'Ucraina a soddisfare le proprie esigenze. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul in conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraino a Kiev: "Abbiamo pertanto già concordato di rafforzare la nostra cooperazione con l'industria della difesa. Vogliamo creare nuove joint venture affinché l'Ucraina possa produrre più velocemente e di più per la propria difesa, perché le vostre esigenze sono enormi. Perciò ho portato con me, penso per la prima volta, una delegazione dell'industria della difesa della Germania", ha detto Wadephul in visita in Ucraina, dopo settimane di intensi bombardamenti russi sul paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net