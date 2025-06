Berlino incendio nel cantiere di un grattacielo | in salvo tutti gli operai

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un cantiere nel cuore di Berlino, tra Kurfürstenstraße e An der Urania, nel quartiere Tiergarten. Grazie alla tempestiva azione di circa 130 vigili del fuoco, tutti gli operai sono stati messi in salvo, senza feriti. La nube di fumo si alza minacciosa, ma la scena si conclude con un intervento riuscito e una comunità sollevata.

Un incendio di grandi proporzioni è divampato in un cantiere per la costruzione di un grattacielo nel centro di Berlino. Le fiamme si sono sviluppate tra Kurfürstenstraße e An der Urania, nel quartiere Tiergarten, richiedendo l'intervento di circa 130 vigili del fuoco. Gli operai presenti sul posto sono riusciti a fuggire in tempo e non si segnalano feriti, secondo quanto comunicato dai soccorritori. Una densa nube di fumo si è sollevata dall'edificio di circa venti piani, restando visibile per lungo tempo. Le autorità hanno chiuso l'area al traffico per sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it