Bergamo 78enne trovato morto tra le sterpaglie in fiamme

Una scena tragica e misteriosa si è svolta nel cuore di Bergamo: un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita tra le sterpaglie in fiamme nel territorio di Romano di Lombardia. La scoperta, fatta questo pomeriggio dai vigili del fuoco al ‘Centro cicogne’ del Parco del Serio, ha lasciato la comunità sgomenta. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa inquietante vicenda, che continua ad affascinare e inquietare allo stesso tempo.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto tra le sterpaglie in fiamme questo pomeriggio nel territorio di Romano di Lombardia, nella Bergamasca. La scoperta è avvenuta intorno alle 15 nei pressi del ‘Centro cicogne’ del Parco del Serio, da parte dei vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Treviglio. L’uomo – secondo quanto si apprende – è stato identificato dai familiari in un 78enne residente nella zona. La morte sarebbe di natura accidentale: l’uomo, in base ai primi accertamenti – era probabilmente intento a bruciare delle sterpaglie, ma purtroppo è rimasto coinvolto nelle fiamme perdendo la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bergamo, 78enne trovato morto tra le sterpaglie in fiamme

In questa notizia si parla di: fiamme - 78enne - sterpaglie - bergamo

Bergamo, 78enne trovato morto tra le sterpaglie in fiamme - LaPresse; Trappola di fuoco a Romano di Lombardia: i pompieri spengono un incendio e scoprono il cadavere di un 78enne; I Vigili del fuoco intervengono a Romano per un incendio e trovano un corpo carbonizzato.

Trappola di fuoco a Romano di Lombardia: i pompieri spengono un incendio e scoprono il cadavere di un 78enne - Bergamo, non si esclude nessuna pista ma molto probabilmente l’anziano è rimasto vittima di un malore mentre provava a domare le fiamme tra le sterpaglie. Secondo msn.com

Cadavere tra le sterpaglie in fiamme, mistero nella Bergamasca: la scoperta dei vigili del fuoco - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi pomeriggio tra alcune sterpaglie in fiamme a Romano di Lombardia, nel Parco del Serio. Da ilmattino.it