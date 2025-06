Berenbruch ammette | Chivu è lo stesso ha il fuoco dentro Inzaghi ha fatto questo

Thomas Berenbruch, giovane protagonista con l’Inter, svela il fuoco dentro di Chivu, quell’entusiasmo che infiamma la squadra e trasmette energia in ogni gesto. Nel confronto tra Inzaghi e Chivu, emerge un clima di passione e determinazione, due figure che incarnano il vero spirito nerazzurro. La loro collaborazione sta plasmando un nuovo capitolo, lasciando il segno nel cuore dei tifosi e nel futuro del club.

Berenbruch ha parlato a Gazzetta.it del momento vissuto con l’Inter e del cambio in panchina tra Inzaghi e Chivu: le dichiarazioni. Thomas Berenbruch si è ritrovato disputare un Mondiale per Club così giovane con l’ Inter. Il centrocampista ne ha parlato ai microfoni di gazzetta.it.. CHIVU – «L’ho ritrovato un po’ lo stesso. Quello che mi portavo dietro di lui principalmente era l’entusiasmo, il fuoco che aveva dentro nel trasmettere quello che sentiva e l’entusiasmo l’ho ritrovato anche adesso, se lo porta sempre dietro». ARIA NUOVA – «Sicuramente sì, è agli occhi di tutti. Già con Inzaghi quest’anno c’è stata l’opportunità per 5 di noi di esordire. 🔗 Leggi su Internews24.com