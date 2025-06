Benito Ferretti muore a Morignano | precipita dal balcone di casa sul quale stava lavorando

Benito Ferretti, un uomo di 64 anni noto nella comunità di Morignano, ha perso la vita in un tragico incidente domestico. Mentre lavorava sul suo balcone, sembra aver perso l’equilibrio, precipitando da circa sei metri di altezza. Una domenica calda e apparentemente tranquilla, trasformata in un dramma improvviso che lascia tutti senza parole. La sua morte sconvolge famiglia e amici, ricordandoci quanto la sicurezza sia fondamentale in ogni momento quotidiano.

Ascoli Piceno, 30 giugno 2025 – Stava eseguendo un lavoro su un balconcino nella sua abitazione quando deve aver messo un piede in fallo, precipitando fatalmente da un’altezza di circa sei metri. Così è morto ieri mattina Benito Ferretti, 64 anni, in una disgrazia avvenuta a Morignano, frazione distante pochi chilometri da Ascoli, ai piedi del monte dell’Ascensione. Una tragedia che si è consumata in una domenica calda in cui l’uomo, di professione muratore, stava occupandosi di alcune mansioni nella sua abitazione. Tutto è successo in un attimo, tanto è bastato per perdere l’equilibro e precipitare dal balconcino dove era salito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Benito Ferretti muore a Morignano: precipita dal balcone di casa sul quale stava lavorando

In questa notizia si parla di: benito - ferretti - morignano - stava

