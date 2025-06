Beni | I rossoblù non possono fare a meno del loro vivaio

Beni i rossobl249 non possono fare a meno del loro vivaio. Oggi, nel calcio europeo, la valorizzazione dei giovani è diventata una priorità, come dimostrano le strategie del PSG. Roberto Beni, tecnico esperto e testimone di questa filosofia fin dagli inizi, sottolinea l’importanza di un ambiente giusto e di allenatori preparati per far emergere il talento giovanile. Solo così si può costruire un futuro solido e vincente...

"Oggi si tende molto a dare fiducia ai giovani ed il calcio europeo ne è la dimostrazione. Lo fa il Psg ed allora tutti ad imitarlo". Roberto Beni è un tecnico che di giovani se ne intende. E’ stato il primo collaboratore di Davide Ballardini nella stagione 2004-2005 quando la Samb fu costruita in tre giorni con ragazzi di spessore. "Una politica giustissima da seguire -aggiunge il tecnico rivierasco- ma occorre anche l’allenatore giusto ed un’ampia conoscenza di questi giovani". Beni, quindi la Samb sta seguendo la strada giusta. "Assolutamente si. Mi auguro che Cristian Pazzi metta mano al settore giovanile rossoblù dandogli la giusta importanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beni: "I rossoblù non possono fare a meno del loro vivaio"

