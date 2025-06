Benevento tutti gli uomini di Auteri | definito lo staff per la stagione 2025-26

Il Benevento si prepara a vivere un'altra avvincente stagione, con uno staff tecnico rinnovato e allineato alle ambizioni del club. Dopo aver definito i dettagli, la squadra di Auteri è pronta a scendere in campo da domani, 1 luglio, con un nuovo assetto che promette entusiasmo e determinazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui protagonisti di questa entusiasmante avventura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Signori, si parte. Sciolti gli ultimi dubbi relativi allo staff tecnico del Benevento che ha attuato un importante ricostruzione del gruppo che coadiuverĂ mister Auteri nella stagione 2025-26 al via ufficialmente domani 1 luglio. Come vice allenatore è stato scelto Alessandro Monticciolo al posto di Loreno Cassia, storico secondo di Auteri che ha preferito prendere una strada diversa. Modifiche anche nei ruoli di team manager e collaboratore del dittì Carli con gli innesti degli ex giallorossi Fabrizio Melara ed Emanuele Padella. Volto nuovo anche come preparatore dei portieri con l’approdo nel Sannio di Luca Aprile che sostituirĂ Antonio Chiavelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it