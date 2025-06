Benevento si prepara per ‘Struscio di Streghe – La Notte delle donne’

Benevento si appresta a vivere un weekend magico e affascinante con la terza edizione di "Struscio di Streghe – La notte delle donne". Sabato 5 e domenica 6 luglio, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di arte, cultura e mistero, invitando tutti a immergersi in un’atmosfera unica. Un evento che celebra la femminilità e le tradizioni locali, creando un ponte tra passato e presente. Struscio di Streghe quest’anno promette di essere indimenticabile...

Tempo di lettura: 4 minuti Sabato 5 e domenica 6 luglio andrà in scena nel centro storico di Benevento la terza edizione di Struscio di Streghe. L’evento è promosso dalla Fondazione Terre Magiche Sannite, nasce da un’idea di Carmen Castiello che ne cura la direzione artistica, ed è il frutto dello studio e della collaborazione della Compagnia Balletto di Benevento con le realtà artistiche e culturali partecipanti. Struscio di Streghe quest’anno si presenta con una straordinaria novità. Non ci sarà un concorso tra scuole e compagnie di danza come nelle due edizioni precedenti, ma sinergie tra le scuole di danza e i gruppi artistici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it