Benessere emotivo nella Difesa al convegno in Senato anche due teatini

interventi previsti, anche due rappresentanti dei teatini, si discuterà di strategie e iniziative per promuovere il benessere psicologico degli operatori di sicurezza. Un tema cruciale che evidenzia l'importanza di supportare chi lavora quotidianamente per la nostra protezione, affrontando non solo le sfide esterne ma anche quelle interiori. La sensibilizzazione su questi aspetti potrebbe aprire nuove prospettive di intervento, contribuendo a rafforzare la resilienza e la qualità della vita di chi difende la nostra comunità.

Il benessere psicologico degli operatori delle forze dell’ordine sarà al centro del convegno intitolato “Benessere emotivo nel Comparto della Sicurezza e della Difesa”, in programma martedì alle ore 10 nella sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro al Senato della Repubblica a Roma. Tra i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

