Bellucci-Crawford | gli highlights Pallonetto imprendibile dell' azzurro

L'emozione è alle stelle mentre Mattia Bellucci conquista la sua prima vittoria a Wimbledon, regalando uno spettacolo di tecnica e cuore. Con un pallonetto imprendibile e una serie di ace da maestro, l'azzurro dimostra di essere una promessa del tennis internazionale. Gli highlights di questa giornata memorabile sono un inno al talento e alla determinazione. Non perdere le immagini di questa impresa che segna il suo debutto sull'erba londinese!

Prima vittoria in carriera sull'erba di Wimbledon per Mattia Bellucci, che batte in quattro set il britannico Oliver Crawford con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-4. L'azzurro regala spettacolo a suon di lob chirurgici e di ace a tutto braccio. Guarda gli highlights . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bellucci-Crawford: gli highlights. Pallonetto imprendibile dell'azzurro

