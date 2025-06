Belgrado un' altra notte di proteste

Belgrado si sveglia ancora una volta sotto il manto delle proteste, con migliaia di cittadini che hanno bloccato le principali arterie stradali per chiedere elezioni anticipate. La città vive un momento di grande fermento politico e sociale, dopo un raduno imponente e le recenti azioni di attivisti anticorruzione. La tensione cresce, mentre le manifestazioni si intensificano e il futuro politico della Serbia resta incerto. La situazione rimane in evoluzione, lasciando tutti con il fiato sospeso.

