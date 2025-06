Belgrado polizia serba rimuove i blocchi stradali | la reazione dei manifestanti

La tensione a Belgrado si fa sentire: la polizia serba ha rimosso i blocchi stradali che da giorni ostacolavano il centro cittadino, suscitando reazioni vivaci tra i manifestanti. La protesta, nata per chiedere le dimissioni di Vucic e elezioni anticipate, continua a infiammare la capitale. La situazione resta critica e il dibattito acceso tra speranza di cambiamento e fermezza delle autorità . La questione rimane aperta: quale sarà il prossimo capitolo di questa difficile vicenda?

Lunedì la polizia serba ha rimosso i blocchi stradali nella capitale Belgrado, istituiti dai manifestanti antigovernativi per protestare contro gli arresti di decine di persone che sabato avevano partecipato all’imponente dimostrazione per chiedere le dimissioni dell’esecutivo di Aleksandar Vu?i? ed elezioni anticipate. Gli agenti hanno smantellato le recinzioni metalliche e spostato i cassonetti dell’immondizia che bloccavano il traffico nel quartiere Zemun di Belgrado, mentre diverse decine di manifestanti alzavano le mani in aria e intonavano slogan contro il governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it