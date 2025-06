Belen Rodriguez incontrerà i fan | l’annuncio ufficiale

Belen Rodriguez torna a incontrare i suoi fan in un evento imperdibile a Milano, dove bellezza e spontaneità si uniscono in un momento di pura condivisione. L'appuntamento, già annunciato sui social, si terrà oggi pomeriggio presso l’Edicola di Telepass in Via Capelli, Portanuova, alle 17:30. Un’occasione speciale per scoprire il lato più autentico della showgirl e vivere un momento di emozioni uniche…

Belen Rodriguez incontra i fan: un evento speciale all'insegna della bellezza e della semplicità. Belen Rodriguez, showgirl e icona della televisione italiana, torna a incontrare i suoi fan in un evento esclusivo che si terrà questo pomeriggio a Milano. L'appuntamento, già attesissimo sui social, si svolgerà lunedì 30 luglio presso l'Edicola di Telepass in Via Capelli in Portanuova a partire dalle ore 17:30. Dopo un periodo di riflessione e di cambiamenti personali, Belen torna al centro della scena con uno spirito rinnovato, pronta a condividere sorrisi, parole e abbracci con chi la segue da anni.

