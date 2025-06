Belen Rodriguez e Cecilia in lite il gesto di Ignazio Moser

Ormai da mesi si parla di tensioni e incomprensioni tra Belen Rodriguez e Cecilia, ma un nuovo gesto di Ignazio Moser potrebbe cambiare le carte in tavola. Dopo aver smesso di seguire la showgirl, l’ex gieffino ha ora deciso di interagire di nuovo con lei su Instagram, lasciando intuire un possibile passo verso la tranquillità e la riconciliazione tra le due sorelle. Un segnale che potrebbe finalmente segnare l’inizio di una nuova fase.

Dopo la lite fra Belen Rodriguez e Cecilia, mesi di silenzio e distanze fra le due sorelle, Ignazio Moser fa un gesto che potrebbe segnare la pace fra la showgirl e la sorella influencer. L'ex protagonista del Grande Fratello infatti, dopo aver smesso di seguire la Rodriguez, ora avrebbe ripreso a interagire con lei su Instagram. Un segnale importante che potrebbe indicare Il gesto di Ignazio Moser per Belen Rodriguez. Ormai da mesi si parla di una lite fa Belen Rodriguez e Cecilia. Discussioni che avrebbero allontanato le due sorelle tanto da provocare una vera e propria frattura all'interno della famiglia Rodriguez.

