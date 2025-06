Beko tavolo al ministero del Lavoro Al via l’iter per la cassa integrazione

Una sfida cruciale si apre per i lavoratori Beko, che oggi si confrontano con il Ministero del Lavoro a Roma. I rappresentanti dei 299 dipendenti dello stabilimento di Viale Toselli si preparano a discutere la bozza di procedura per l’avvio degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alle uscite volontarie, un passaggio fondamentale per il futuro dell’azienda e dei lavoratori coinvolti. La loro determinazione potrà fare la differenza in questa delicata fase di negoziazione.

Vertenza Beko: nuova trasferta a Roma per i sindacati, che oggi saranno al ministero del Lavoro per esaminare la bozza di procedura inerente l'avvio degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alle uscite volontarie a partire dal primo gennaio 2026. I rappresentanti dei 299 lavoratori dello stabilimento di viale Toselli, l'unico oggi al centro del tavolo con i tecnici del ministero, si presenteranno stamattina all'incontro forti della pubblicazione venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale del decreto legge, in cui si conferma l'estensione fino al 31 dicembre 2027 della cassa integrazione a zero ore per le aziende in Italia con almeno mille dipendenti.

Nuovo tavolo in provincia sulla vertenza Beko per condividere le strategie future nell'attesa che si faccia chiarezza sul contenuto del decreto per gli ammortizzatori sociali per gli operai. Domani si terrà inoltre un incontro ristretto tra Ministero del Lavoro e sinda

