Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 7-13 Luglio 2025 | Il Ritorno di Xander Avant!

Prepariamoci a una settimana di colpi di scena e emozioni intense su Beautiful! Da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025, il ritorno di Xander Avant scuote le dinamiche di Los Angeles: l’accusa di omicidio a Thomas provoca sconcerto, mentre Hope prende una decisione che cambierà tutto. Tra gioie e dolori, rivelazioni sorprendenti e proposte inaspettate, le prossime puntate sono un vero concentrato di suspence e passione. Non perdere nemmeno un attimo!

Beautiful Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 7 a domenica 13 Luglio 2025: Xander accusa Thomas di omicidio. Hope rifiuta la proposta. Beautiful Anticipazioni: Eric augura a tutti "Buon Natale", dimostrando di essere sulla via della ripresa. Hope rifiuta la proposta di matrimonio di Thomas che viene accusato da Xander Avant di omicidio. Intanto, Bill e Poppy escono insieme!. Gioie, dolori, rivelazioni sconcertanti, proposte inaspettate. Le anticipazioni Beautiful, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 7 Luglio a domenica 13 Luglio 2025, riportano momenti carichi di commozione e di suspense! Le anteprime indicano che Bridget e Finn si vedranno costretti a staccare la ventilazione artificiale ad Eric che muoverà improvvisamente gli occhi, augurando ai suoi cari "Buon Natale".

