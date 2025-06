Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° luglio 2025 | Bridget opererà Eric insieme a Finn!

Prepariamoci a vivere un episodio ricco di emozioni e sorprese in Beautiful del 1° luglio 2025! Bridget, determinata e coraggiosa, chiederà a Finn di condividere con lei un’operazione decisiva per salvare Eric, mettendo alla prova il loro talento e la loro amicizia. Riusciranno i due medici a salvare il Forrester? Non resta che scoprire insieme le anticipazioni di questa puntata imperdibile.

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° luglio 2025 su Canale5, Bridget chiederà a Finn di operare Eric insieme a lui. I due dottori salveranno il Forrester? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

