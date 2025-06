Beautiful Anticipazioni Americane | Will entra in azione contro Luna e Nick rivela a Brooke che Ridge ha detto sì a Taylor

Le emozioni di Beautiful si scatenano come un terremoto nelle puntate americane appena andate in scena sulla CBS, pronte a infiammare anche Canale5. Will sfida Luna in un duello appassionante, mentre Nick svela a Brooke il segreto di Ridge: il famoso "s236" a Taylor. Un susseguirsi di colpi di scena destinati a lasciare senza fiato. Ma cosa succederà ora? Scopriamolo insieme!

Puntate al cardiopalma e piene di colpi di scena quelle andate in onda sulla CBS nelle scorse ore. Negli episodi di Beautiful, che presto arriveranno anche su Canale5, Will è partito all'attacco contro Luna mentre Nick, che ha assistito al fidanzamento tra Ridge e Taylor, è corso a dire tutto a Brooke. Ecco cosa è successo nel dettaglio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Will entra in azione contro Luna e Nick rivela a Brooke che Ridge ha detto sì a Taylor

In questa notizia si parla di: beautiful - will - luna - nick

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming - Se ti sei perso l’ultima emozionante puntata di Beautiful andata in onda il 21 gennaio, non disperare! In questo articolo ti sveleremo come e dove poter rivedere la replica dello storico soap in streaming, così da non perdere neanche un attimo delle nuove trame che continuano a catturare il pubblico da oltre 25 anni.

Bold and the Beautiful Comings & Goings: Luna Leaves Dead, Alive or in Handcuffs?; Beautiful Anticipazioni Americane: Will entra in azione contro Luna e Nick rivela a Brooke che Ridge ha detto sì a Taylor; Anticipazioni beautiful: will incastra luna e ridge sposa taylor, brooke sconvolta dalla notizia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Will ha un piano per incastrare Luna. Ecco quale - Nelle puntate americane di Beautiful, il figlio di Bill ha proposto un piano per fermare la Nozawa ed è ... Come scrive msn.com

Jack Wagner torna a interpretare Nick Marone a Napoli e Capri nelle nuove puntate di Beautiful - Jack Wagner torna a interpretare Nick Marone in Beautiful, con nuove puntate girate tra Napoli e Capri nel 2025, portando romanticismo e tensioni nella trama ambientata in Italia. Si legge su gaeta.it