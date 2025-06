Beautiful anticipazioni americane | Luna diventa Sunshine il piccolo Hayes in pericolo?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci riservano colpi di scena emozionanti: Luna si trasforma in Sunshine, pronta a vendicarsi di Steffy, mentre il piccolo Hayes si trova in grave pericolo. Quali sorprese attendono i nostri protagonisti nelle prossime puntate? Restate con noi per scoprire come si evolveranno le intricate vicende di questa soap avvincente, e quale sarà il destino di Hayes e dei personaggi coinvolti. La soap è solo all’inizio di un nuovo capitolo!

Cosa ci riserveranno le puntate future di Beautiful? Abbiamo già avuto modo di scoprire che Luna è pronta a vendicarsi di Steffy, e sarà proprio una mossa della giovane Nozawa, nel corso dei prossimi episodi, a far tremare la giovane Forrester. Suo figlio Hayes è davvero in pericolo? Scopriamo insieme cosa accadrà. Beautiful, trame future: Luna allontanata da Finn e Steffy. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni americane Beautiful, sapete che Luna Nozawa non avrà nessuna intenzione di allontanarsi da Finn. Dopo aver scoperto che è lui il suo padre biologico, la giovane Nozawa si renderà conto che l'ostacolo più grande per una vita con il genitore sarà Steffy Finnegan.

