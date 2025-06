Beatrice di York rilassata a Wimbledon con onde capelli molto rilassate

Eccola, all’All England Lawn Tennis and con un sorriso che conquista, Beatrice di York sfoggia onde morbide e rilassate, perfette per l’estate. Mentre il mondo si chiede se Kate Middleton sarà presente, la cugina del duca di Cambridge si distingue per eleganza e serenità. Un esempio di stile semplice ma irresistibile, ideale per chi desidera vestirsi di leggerezza e raffinatezza in questa stagione di eventi esclusivi. La regina dell’estate? Sicuramente lei!

Kate Middleton sarà a Wimbledon? Mentre tutto il mondo se lo chiede, visto che è la patrona del torneo, fa la sua apparizione la cugina del marito William, Beatrice di York. Sorpresa sorpresa, la principessa appare dimagrita? Sicuramente è rilassata e contenta. Con onde capelli altrettanto rilassate e felice. Nel senso più positivo del termine. Le onde sono davvero un esempio ideale di styling estivo. Eccola, all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, dove si tiene il famoso torneo. Insieme alla mamma Sarah Ferguson. Beatrice di York dimagrita a Wimbledon 2025. Tra le ultime notizie, relative a Beatrice di York e alla Royal Family, c’è quella sulla forma fisica della principessa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Beatrice di York rilassata a Wimbledon, con onde capelli molto rilassate

In questa notizia si parla di: onde - beatrice - york - rilassata

Le onde capelli rilassate di una rilassatissima Beatrice di York a Wimbledon; Beatrice di York e mamma Sarah Ferguson a Wimbledon: acconciature capelli in sintonia.

Beatrice di York e mamma Sarah Ferguson a Wimbledon: acconciature capelli in sintonia - Capelli in sintonia, con onde morbide e rilassate, per Beatrice di York e mamma Sarah Ferguson a Wimbledon 2025. Segnala amica.it

Beatrice di York rilassata a Wimbledon, con onde capelli molto rilassate - Mentre tutto il mondo se lo chiede, visto che è la patrona del torneo, fa la sua apparizione la cugina del marito William, Beatrice di York. amica.it scrive