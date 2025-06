Beach soccer il Napoli vince la Coppa Italia | 6-3 al Viareggio

Il Napoli conquista la sua prima storica Coppa Italia di beach soccer, battendo 6-3 il Farmaé Viareggio nell'emozionante finale all'Arena di San Benedetto del Tronto. Un traguardo incredibile per il club partenopeo, che ha fatto centro al suo primo tentativo in appena nove anni di attività nel circuito ufficiale. Successo ancora più speciale per il nuovo allenatore Franco Palma, che guadagna il suo primo trofeo con il team.

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia di beach soccer battendo per 6-3 il Farmaé Viareggio nella finale giocata sulla sabbia dell’Arena di San Benedetto del Tronto. Si tratta del primo titolo nella storia del club partenopeo che ha fatto centro nella prima finale giocata nei suoi nove anni di vita sportiva nel circuito ufficiale. Successo al primo tentativo anche per il neo allenatore Franco Palma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

