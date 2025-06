BCE rivede strategia | confermato obiettivo inflazione del 2%

La Banca Centrale Europea ha rinnovato il suo impegno: dopo una revisione approfondita, conferma l’obiettivo di inflazione del 2% come guida stabile e affidabile per l’economia dell’Eurozona. Questa decisione sottolinea la volontà di mantenere un equilibrio tra crescita e stabilità finanziaria, adattandosi alle sfide globali. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro dei nostri risparmi e investimenti? Scopriamolo insieme.

Il Consiglio direttivo della BCE, a conclusione della consueta review sulla strategia di politica monetaria, ha conferma la validità dell'obiettivo di inflazione simmetrico del 2% a medio termine. Lo ha annunciato oggi l'Eurotower, ricordando che a seguito del riesame della strategia condotto nel 2020-2021, il Consiglio direttivo ha annunciato che avrebbe valutato con cadenza regolare l'adeguatezza della propria strategia di politica monetaria e questo è già avvenuto nel 2021 e nel 2023. La prossima review è prevista per il 2030. "Sono lieta di annunciare che nella sua ultima riunione il Consiglio direttivo ha approvato la strategia di politica monetaria aggiornata della BCE", ha dichiarato la Presidente della BCE Christine Lagarde.

