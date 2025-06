Bce Lagarde | ora opereremo in un contesto più incerto e volatile

In un mondoeconomico in rapido mutamento e caratterizzato da incertezze, le parole di Christine Lagarde assumono un peso fondamentale. Dopo anni di sfide, la Banca Centrale Europea si trova ora a navigare tra nuove criticità , rivedendo le proprie strategie per affrontare un contesto più complesso. È il momento di capire come questa evoluzione influenzerà il nostro futuro economico e quale rotta seguiranno le politiche monetarie.

Roma, 30 giu. (askanews) – Negli ultimi quattro anni il contesto economico mondiale è cambiato in maniera rilevante e “alcune delle questioni su cui eravamo maggiormente preoccupati nel 2021, tra cui una inflazione troppo alta per troppo a lungo, hanno preso un percorso piuttosto diverso”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa di presentazione dei risultati della revisione alla strategia della stessa istituzione, pubblicati oggi. “Non solo abbiamo visto salire l’inflazione, ma alcune caratteristiche strutturali delle nostre economie e del contesto inflazionistico stanno cambiando: geopolitica, digitalizzazione, il crescente uso dell’intelligenza artificiale e la demografia – ha proseguito – la minaccia alla sostenibilità ambientale e l’evoluzione del sistema finanziario internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

