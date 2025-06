Bce Lagarde | obiettivo di inflazione 2% simmetrico è stato efficace

La Bce, guidata da Lagarde, ha sottolineato come l’obiettivo di inflazione del 2% sia stato cruciale nel mantenere stabile il futuro economico europeo. La strategia simmetrica si è rivelata efficace nell’orientare le aspettative anche durante crisi e shock persistenti. Questo approccio flessibile ha permesso di affrontare sfide impreviste, confermando la solidità della politica monetaria europea. Ma quali sono le prospettive future?

Roma, 30 giu. (askanews) – Alla Bce “il nostro obiettivo di inflazione al 2% simmetrico si è dimostrato efficace nell’ancorare le aspettative” del pubblico sul futuro andamento dei prezzi “anche nel corso di alcuni degli shock più gravi e persistenti della recente storia economica”. E al tempo stesso “il nostro orientamento al medio termine ha fornito la flessibilità che è stata essenziale per assorbire uno shock estremamente ampio”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, tornando sul completamento della revisione della strategia dell’istituzione, nel suo intervento in apertura del forum annuale della Bce a Sintra, in Portogallo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it