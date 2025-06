Bce conferma il suo obiettivo di inflazione al 2% simmetrico

La Banca Centrale Europea rafforza il suo impegno per la stabilità economica confermando l’obiettivo di inflazione al 2% simmetrico, un segnale chiaro di continuità e determinazione. Nella sua recente strategia, ha mantenuto tutti gli strumenti di politica monetaria disponibili per affrontare le sfide attuali. Con l’attesa della conferenza stampa di oggi alle 13, si prospetta un approfondimento sulle future direzioni e misure da adottare. Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva questa decisione.

Roma, 30 giu. (askanews) – Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha confermato l’obiettivo di inflazione “simmetrico al 2%” sul medio termine. E in una revisione della sua strategia istituzionale ha mantenuto “tutti gli strumenti di politica monetaria” attualmente disponibili. Con una comunicazione, che verrà seguita oggi alle 13 da una conferenza stampa della presidente Christine Lagarde e del capo economista Philip Lane, l’istituzione monetaria spiega che questo obiettivo di inflazione (a cui fissa il suo mandato istituzionale di preservare la stabilità dei prezzi) richiede “un’azione adeguatamente incisiva o persistente in risposta a scostamenti ampie durevoli dell’inflazione dall’obiettivo in entrambe le direzioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

