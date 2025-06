Bayesian le immagini inedite dall’interno Il mistero della scala reale e del tender

Questa sera su Quarta Repubblica, Nicola Porro svela immagini inedite dal cuore del mistero della scala reale e del tender, offrendo uno sguardo esclusivo agli interni del Bayesian. Dalla plancia di comando alla sala macchine, ogni dettaglio rivela segreti nascosti sotto la superficie. Ma il vero colpo di scena è l'apertura inspiegabile della scala reale al momento del recupero, un enigma che potrebbe rivoluzionare la verità dietro il naufragio.

In anteprima una clip di ciò che andrà in onda questa sera a Quarta Repubblica - in prima serata su Retequattro, condotto da Nicola Porro: le immagini degli interni del Bayesian con i dettagli dei saloni, la plancia di comando, la sala macchine e la control room. Poi il giallo della scala reale che è stata trovata aperta al momento del recupero, mentre fino a poche ore prima del naufragio - come mostrano le foto - era chiusa dentro al suo alloggiamento. Perché è stata aperta? Da chi è stata usata? È salito qualcuno a bordo? Inoltre si parlerà anche del mistero del gommone, il tender del Bayesian che ha fatto tanto discutere. 🔗 Leggi su Laverita.info