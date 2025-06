Bayern Monaco supera un Flamengo stoico! Ora il PSG

Il Bayern Monaco dimostra ancora una volta la sua forza e determinazione, superando un Flamengo stoico in un match emozionante degli ottavi di finale del Mondiale per club. Con una doppietta di Harry Kane e il contributo di Leon Goretzka, i tedeschi consolidano il loro cammino, lasciando il pubblico senza fiato. Ora, occhi puntati sul prossimo avversario: il PSG. La corsa verso il trofeo continua, carica di attesa e speranze.

Il Bayern Monaco ha superato il Flamengo con il punteggio di 4-2. A segno, per i tedeschi, Harry Kane (doppietta) e Leon Goretzka dopo l’autorete di Erick Pulgar. PRIMO TEMPO – Un grande Bayern Monaco approccia alla sfida contro il Flamengo valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I tedeschi, dopo un inizio arrembante contro cui i brasiliani non riescono a prendere le dovute contromisure, si portano subito in vantaggio al 6? grazie all’autorete di Erick Pulgar sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I bavaresi ci mettono davvero poco a raddoppiare, trovando il gol del 2-0 al 9? con la rasoiata di Harry Kane imparabile per AgustĂ­n Rossi. 🔗 Leggi su Inter-news.it