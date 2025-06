Bayern Monaco scatenato Kane con una doppietta elimina il Flamengo e ora troverà il PSG

Il Bayern Monaco si conferma una forza imbattibile, con Kane protagonista assoluto che firma una doppietta decisiva contro il Flamengo, portando la squadra tedesca ai quarti del Mondiale per Club. Ora, un’ardua sfida contro il PSG ad Atlanta attende i campioni in carica, promettendo scintille in questa rivisitazione della finale di Champions League 2020. La strada verso il titolo si fa sempre più entusiasmante e ricca di adrenalina.

Il Bayern Monaco batte il Flamengo con una prova autorevole a passa ai quarti di finale del Mondiale per Club, ritrovando Kane, autore di una doppietta Il Bayern Monaco si qualifica ai quarti del Mondiale per Club e ora sfiderà il PSG ad Atlanta, in una riedizione della finale di Champions League 2020, vinta dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayern Monaco scatenato, Kane con una doppietta elimina il Flamengo e ora troverà il PSG

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - kane - doppietta

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Che sfida ai quarti di finale del Mondiale per Club! Sarà Bayern Monaco-Paris Saint Germain I tedeschi superano il Flamengo in una partita divertente e accesissima. La decidono Kane (doppietta), un autogol di Pulgar e Goretzka. Per i brasiliani reti di Ger Vai su Facebook

IL BAYERN MONACO VOLA AI QUARTI DEL MONDIALE PER CLUB! Negli ottavi, 4-2 al Flamengo: autogol di Pulgar (6’), doppietta di Kane (9’, 73’), Goretzka (41’). Per i brasiliani, Gerson (33’) e Jorginho su rigore (55’). Ai quarti sfida al PSG! #Tuttospo Vai su X

Kane trascina il Bayern al quarto da sogno col PSG, gli highlights del 4-2 al Flamengo; Super Bayern, Kane doppietta: al Flamengo non basta Jorginho. Kompany ai quarti sfiderà il Psg; Flamengo-Bayern Monaco 2-4, pagelle e tabellino: doppietta di Kane, i bavaresi sfideranno il PSG ai quarti.

Flamengo-Bayern Monaco 2-4, pagelle e tabellino: doppietta di Kane, i bavaresi sfideranno il PSG ai quarti - La doppietta del bomber inglese, il lampo di Goretzka e l'autorete di Pulgar valgono i quarti contro il PSG. Da msn.com

Super Bayern, Kane doppietta: al Flamengo non basta Jorginho. Kompany ai quarti sfiderà il Psg - 2 ai brasiliani ed eliminano la formazione di Danilo e Alex Sandro dal Mondiale per Club ... Lo riporta tuttosport.com