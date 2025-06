Bayern Monaco ai quarti di finale del Mondiale per Club Flamengo battuto 4-2 | sfiderà il PSG

Il Bayern Monaco vola ai quarti di finale del Mondiale per Club, superando il Flamengo 4-2 in una partita vibrante all'Hard Rock Stadium di Miami. Con Harry Kane assoluto protagonista e una doppietta da applausi, i tedeschi si preparano ora ad affrontare il PSG in una sfida imperdibile. La competizione si infiamma, e il prossimo capitolo promette spettacolo e suspense. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa entusiasmante corsa al titolo mondiale!

Il Bayern Monaco batte 4-2 il Flamengo e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale per Club: sfiderà il PSG. Harry Kane grande protagonista del match dell'Hard Rock Stadium di Miami con una doppietta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Il PSG si qualifica ai quarti di finale: battuto l’Inter Miami 4-0 grazie alla doppietta di Neves, al gol di Hakimi e all’autorete di Aviles. Gli uomini di Luis Enrique incontreranno la vincente della gara tra Flamengo e Bayern Monaco Vai su Facebook

Il #PSG si è qualificato per i quarti di finale del #Mondialeperclub battendo per 4-0 (4-0) l'#InterMiami nella partita degli ottavi giocata oggi ad Atlanta. Nei quarti, i campioni d'Europa affronteranno la vincente del confronto tra Flamengo e Bayern Monaco Vai su X

