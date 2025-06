Bastone e carota Trump | Se l’Iran sarà pacifico potrei togliere le sanzioni

Donald Trump, in un’intervista recente a Fox News, ha ribadito la sua strategia del “bastone e carota”: se l’Iran manterrà un comportamento pacifico, potrebbe vedere le sanzioni eliminate. La sua promessa di rimuovere le restrizioni si lega strettamente alla stabilità nucleare, lasciando aperta la strada a un possibile riavvicinamento, ma solo se Teheran sceglierà la via della pace. La sfida tra diplomazia e minacce continua a plasmare il futuro della regione.

"L'Iran era vicino a ottenere la bomba atomica. Ora ha una chance, se sarà pacifico rimuoverò le sanzioni ". Parola di Donald Trump che in un'intervista trasmessa ieri dalla rete americana 'amica' Fox News ha parlato a tutto campo, dai dazi a TikTok, alla guerra dei dodici giorni combattuta con Teheran al fianco di Israele. Trump, ancora una volta, ha assicurato che i bombardamenti americani sui siti sotterranei della Repubblica islamica sono stati decisivi. Il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto nell'intervista che il bombardamento dell'operazione ' Midnight Hammer ' "hanno provocato danni definitivi" e che in particolare Fordow, il sito di arricchimento dell'Uranio costruito sotto una montagna, è stato distrutto "come se fosse burro puro".

