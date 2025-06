Basta fatture incomprensibili | debutta lo scontrino dell’energia un nuovo formato pensato per aiutare i consumatori a capire davvero quanto e cosa stanno pagando Ecco cosa cambia

Addio alle fatture incomprensibili: dal 1° luglio 2025 debutta il nuovo scontrino energetico, un formato rivoluzionario pensato per mettere i consumatori al centro. Più trasparenza, più chiarezza e soprattutto più controllo sulle proprie spese. È il primo passo verso un mercato energetico più accessibile e consapevole, perché capire realmente quanto si paga non è mai stato così facile. L’energia diventa più semplice da comprendere e gestire, ecco cosa cambia.

A partire dal 1° luglio 2025, le bollette di luce e gas per gli utenti del mercato libero cambiano radicalmente. Non si tratterà, però, di un semplice restyling grafico, ma di una trasformazione profonda nel modo in cui vengono presentate le informazioni: più chiare, più ordinate, più utili. L’obiettivo? Restituire ai cittadini il controllo sulle proprie spese energetiche, rendendo più semplice confrontare le offerte e capire se si sta pagando il giusto. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Bollette luce e gas, arriva lo “scontrino dell’energia”. La novità più visibile è lo “scontrino dell’energia”, una sezione della bolletta che scompone il costo totale in modo intuitivo: quantità moltiplicata per prezzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Basta fatture incomprensibili: debutta lo “scontrino dell’energia”, un nuovo formato pensato per aiutare i consumatori a capire davvero quanto e cosa stanno pagando. Ecco cosa cambia

