Basket serie A2 | La Libertas saluta anche Allinei | Abbiamo visto nascere una stella

Nel mondo del basket italiano, i cambiamenti sono all'ordine del giorno e questa volta tocca a Gregorio Allinei, volto simbolo della Libertas Saluta, che dopo aver contribuito alle storiche promozioni e salvezze in A2, si prepara a spiccare il volo verso l'élite dell’A1. La sua partenza segna non solo un addio, ma anche l'inizio di una nuova avventura: il suo talento sarà presto protagonista dei palcoscenici più importanti.

Dopo Fratto e Bargnesi, saluta anche un altro degli eroi della promozione e della salvezza in A2. Gregorio Allinei infatti non è più un giocatore della Libertas come fatto sapere dalla stessa società amaranto attraverso i propri canali social. Per lui si stanno per spalancare le porte dell'A1. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: libertas - saluta - allinei - basket

Libertas. Il presidente Benvenuti intervenuto in diretta da Las Vegas a Toscana Basket, trasmissione in onda su Telecentro 2 condotta da Alessandro Guerrieri: "Niccolò Filoni, ala classe 2001, è un nuovo giocatore della Libertas Livorno. Abbiamo appena firm Vai su Facebook

MERCATO A2 - Livorno saluta Gregorio Allinei, pronto per Treviso e la Serie A; Libertas, non fermarti. Stasera contro Vigevano serve un'altra vittoria; Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-HDL Nardò Basket 92-77, Banks stellare: gli amaranto ritrovano il sorriso davanti al presidente Benvenuti.

A2 - Livorno saluta Gregorio Allinei, pronto per Treviso e la Serie A - Nel futuro del giocatore c'è la Serie A con la Nutribullet Treviso, atteso l'annuncio. Si legge su pianetabasket.com

Basket, la Libertas vola in semifinale: Faenza si arrende 72-59 - la Nazione - Tripla in apertura di Allinei per il nuovo +15 (61- Lo riporta lanazione.it