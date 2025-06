Basket la BluOrobica punta sui giovani e pensa in grande | in panchina Cece Ciocca

LA NUOVA STAGIONE. È stata presentata lunedì 30 giugno la stagione 20252026 della BluOrobica Basket. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Basket, la BluOrobica punta sui giovani e pensa in grande: in panchina Cece Ciocca

In questa notizia si parla di: basket - bluorobica - punta - giovani

? COMUNICATO STAMPA #9 Ogni bambino del minibasket andando alle partite della propria Prima Squadra trova il suo supereroe...a Gorle il supereroe di tutto il nostro settore giovanile è indiscutibilmente Daniel Osaghae, di cui non poteva che esse Vai su Facebook

Basket, la BluOrobica punta sui giovani e pensa in grande: in panchina Cece Ciocca; BluOrobica Bergamo nuova casa in città; BluOrobica, da Fidenza i 212 centimetri di Markovic.

Basket, la BluOrobica punta sui giovani e pensa in grande: in panchina Cece Ciocca - È stata presentata lunedì 30 giugno la stagione 2025/2026 della BluOrobica Basket. Come scrive ecodibergamo.it

Unica BluOrobica riporta in bergamasca coach Cesare Ciocca - Il 60enne coach trevigliese allenerà in B Interregionale e la Under 19 Eccellenza di Unica BluOrobica e sarà coordinatore tecnico alla Scuola Basket Treviglio ... Si legge su primatreviglio.it