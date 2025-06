Basket femminile | quando torna in campo l’Italia? Tra qualificazioni agli Europei 2027 e pre-Mondiali 2026

L'Italbasket femminile si prepara a riscrivere il proprio destino tra qualificazioni europee e pre-qualificazioni mondiali. Con un futuro promettente all’orizzonte, le nostre atlete sono pronte a dimostrare che il talento italiano può brillare anche a livello continentale e globale. Ma quali saranno i passi successivi? Scopriamo insieme il cammino che ci aspetta nelle prossime sfide, per sostenere al massimo la crescita di questa squadra di grande potenziale.

Quale sarà il cammino nel più prossimo futuro dell'Italbasket femminile? La domanda di un'Italia che ha scoperto un'altra selezione nazionale su cui poter contare nel futuro, e si spera molto a lungo, si apre nelle pieghe di ciò che verrà nei prossimi due anni. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, per l'Italia ci saranno le qualificazioni agli Europei del 2027. Si sa già che la rassegna si svolgerà dal 16 al 27 giugno di quell'anno e che ad ospitarla saranno lo Sportspaleis di Anversa (Belgio, 18.575 posti), l'Avicii Arena di Stoccolma (già Globen, Svezia, 16.000 posti), l'Espoo Metro Arena di Espoo (Finlandia, 8.

