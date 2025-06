Basket femminile | Italia e non solo la situazione dei pre-Mondiali nel 2026

Il basket femminile italiano sta vivendo un momento di rinascita, avvicinandosi sempre di più a conquistare un posto ai Mondiali del 2026. Dopo anni di sfide e battute d’arresto, come le sconfitte decisive contro Serbia e Repubblica Ceca, la nazionale dimostra di aver imboccato una strada promettente. La passione e l’impegno delle atlete fanno sperare in un futuro radioso: ora, tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo di successi.

Ora lo si può senz’altro dire: l’Italia è tornata vicina a disputare i Mondiali di basket femminile. Lo era stata nel 2009 verso il 2010, ma ci si mise di mezzo la Grecia. Lo era stata nel 2013 verso il 2014, ma furono fatali gli ultimi due minuti di quarto di finale con la Serbia e la sconfitta successiva con la Cechia. Lo era stata nel 2017 verso il 2018, ma un antisportivo assurdo contro Zandalasini e la tripla di Masciadri uscita di tanto così contro la Lettonia furono tre durissime sliding doors. Ora la prospettiva è più ampia, e parla dei tornei pre-Mondiali da disputarsi nel marzo 2026 e che qualificano verso la rassegna iridata in Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia e non solo, la situazione dei pre-Mondiali nel 2026

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio - La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia.

Diretta Rai Sport Domenica 29 Giugno 2025 Ciclismo, Basket Femminile, Canottaggio, Rugby, Atletica; L'Italia Over 45 a matrice lariana debutta ai Mondiali di Maxi Basket in Ticino; L’Italia è in semifinale agli Europei femminili di basket.

Italia-Francia 69-54: gli highlights degli Europei di basket femminile - Una prova sontuosa delle ragazze di coach Capobianco, capaci di vincere di 15 punti ... Lo riporta sport.sky.it

Europei di Basket Femminile, Italia meraviglia con la Francia: le Azzurre vincono il bronzo - Coach Capobianco: “E’ una gioia immensa, che condivido con tutta la struttura federale che ci ha ... Come scrive ilfaroonline.it