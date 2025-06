Basket femminile | Italia dove giocheranno le azzurre di bronzo nella stagione 2025-2026

Le azzurre di bronzo agli Europei femminili 2025 si preparano a nuove sfide nel panorama del basket italiano e internazionale. Dopo aver conquistato un traguardo storico, le nostre campionesse sono pronte a portare il loro talento nei club più prestigiosi, determinando un futuro ricco di emozioni. Scopriamo insieme quale sarà il destino delle 12 giocatrici e le loro prossime avventure nei campionati della stagione 2025-2026.

Quale sarà il destino delle 12 giocatrici che hanno rappresentato l’Italia negli Europei femminili 2025? La squadra che ha portato a casa uno storico terzo posto dopo trent’anni la rivedremo sparsa per le squadre del nostro Paese e non solo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come stanno le cose per quanto riguarda le azzurre nei vari club della prossima stagione. Jasmine Keys: Famila Schio. Che, poi, è dove si trova dal 2019 dopo gli anni di San Martino di Lupari. Ormai è da considerare tra le lunghe di maggior spicco anche in Eurolega: cercherà di proseguire ancora su questo che è un solco che le sta dando enormi soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia, dove giocheranno le azzurre di bronzo nella stagione 2025-2026

