barry callebaut verbania gli abbracci dei dipendenti nel giorno di chiusura

Oggi, in un gesto di affetto e gratitudine, i dipendenti di Barry Callebaut a Verbania Intra si abbracciano nel giorno della chiusura dello storico stabilimento, dopo oltre un secolo di produzione. Un addio che segna la fine di un’epoca, ma anche un ricordo indelebile di passione e dedizione. La chiusura di questa ‘fabbrica di cioccolato’ piemontese lascia un vuoto nel cuore della comunità e nel mondo del cioccolato.

Chiude dopo oltre 100 anni lo stabilimento di Verbania Intra, oggi della Barry Callebaut, storicamente impianto della Nestlè. Nella ‘fabbrica di cioccolato’ piemontese l’azienda belga Barry Callebaut ha deciso la chiusura l’estate scorsa, e dopo mesi di trattative non si è arrivati a una soluzione differente. Si è trovato un accordo per gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione ma oggi, 30 giugno, l’azienda chiude ufficialmente i cancelli. A seguire la battaglia sindacale è stata soprattutto la Fai Cisl Piemonte Orientale. Oggi i lavoratori si sono trovati nell’ultima assemblea, per salutarsi: commoventi le immagini che arrivano dallo stabilimento, dove i lavoratori si sono salutati con le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Lapresse.it