Barry Callebaut chiude dopo 100 anni lo stabilimento di Verbania | lavoratori a casa

Chiude definitivamente i battenti lo stabilimento di Verbania della Barry Callebaut. L'azienda belga di cioccolato lo aveva annunciato la scorsa estate e nonostante i tavoli di lavoro con le parti sociali e le istituzioni, si sono trovati accordi per gli ammortizzatori sociali ma non una soluzione alternativa alla chiusura. Tra dipendenti e indotto si parla di circa 150 operai. Il complesso industriale era attivo da oltre 100 anni (prima sotto il gruppo Nestlè). "Oggi è un giorno triste per la nostra cittĂ . I cancelli dello stabilimento Barry Callebaut si chiudono definitivamente, nel silenzio assordante delle istituzioni che, al di lĂ delle dichiarazioni di facciata, non sono state in grado di impedire la fine di una storia industriale lunga cento anni" scrive in una nota Riccardo Brezza, del Pd Vco ed ex assessore del Comune di Verbania.