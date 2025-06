Barriere interne e ostacoli regolatori frenano in Europa la crescita la competitività l’innovazione

In un’Europa dove le barriere interne e gli ostacoli regolatori frenano la crescita e la competitività, l’innovazione si trova a dover navigare tra sfide ancora più complesse. L’espressione “autodazi”, resa famosa da Mario Draghi, sintetizza questa lotta contro limiti autoimposti e strutturali. Solo affrontando queste barriere potremo sbloccare un reale progresso e una nuova era di opportunità.

