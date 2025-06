Bari Vecchia nel mirino le sgagliozze | problema sicurezza e igiene

Bari Vecchia si prepara a una nuova sfida: dopo le tradizionali orecchiette, ora le sgagliozze sono sotto accusa. Problemi di sicurezza e igiene mettono a rischio una delle delizie più amate della tradizione barese. I controlli intensificati puntano a tutelare la qualità e la sicurezza dei prodotti, ma rischiano di mettere in crisi un patrimonio culinario unico. È il momento di trovare un equilibrio tra tradizione e tutela dei consumatori.

