Bari pochi cassonetti a Madonnella

A Bari, la domenica si apre tra il mare e un problema che non va in vacanza: i cassonetti pieni e il decoro urbano trascurato. Mentre molti sono al mare, lo sporco resta, testimone di un impegno ancora da rivedere. Invece di puntare su progetti futuribili già falliti, rafforziamo le strade con più cassonetti e servizi di pulizia efficaci. Perché la bellezza di Bari merita cura, ogni giorno, non solo d’estate.

È domenica, Sono tutti al mare ma lo schifo resta Invece di fare progetti su cassonetti futuribili che già in passato hanno fallito, aumentate i cassonetti sulle strade e i servizi di pulizia. Siamo felici siamo a Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: cassonetti - bari - pochi - madonnella

Bari - La giunta comunale ha approvato, nella seduta di ieri, una serie di provvedimenti utili a rafforzare ed efficientare il servizio comunale di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. A questi si aggiungono ulteriori provvedimenti che hanno l’obiettivo di migliorare Vai su Facebook

In arrivo i cassonetti intelligenti in sei quartieri di Bari: Impediranno gli errati conferimenti; Incuria e rifiuti in pieno centro a Bari: cassonetti strapieni nella Città Vecchia, a Murat e Madonnella; Bari: in arrivo i cassonetti “intelligenti” dell’Amiu.

Bari, "pochi cassonetti a Madonnella" - È domenica, Sono tutti al mare ma lo schifo resta Invece di fare progetti su cassonetti futuribili che già in passato hanno fallito, aumentate i cassonetti sulle strade e i servizi di pulizia. Si legge su baritoday.it

Incuria e rifiuti in pieno centro a Bari: cassonetti strapieni nella Città Vecchia, a Murat e Madonnella - Le nuove isole ecologiche saranno posizionate nei quartieri Murat, Libertà, nella perimetrale di Bari Vecchia, in una parte di Madonnella e nelle aree di Picone e di San Pasquale a ridosso della ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it